Biccy.it - Katy Perry, il manager si prende la colpa del flop: “L’ho spinta a lavorare con Dr. Luke”

Leggi su Biccy.it

Il tanto atteso comeback diè stato un disastro su tutti i fronti, sia mediatico, che di numeri e quindi di risultati in classifica. I singoli Woman’s World, Lifetimes e I’m His, He’s Mine hannopato uno dietro l’altro e non è andata diversamente per l’album, che dopo un pessimo debutto (qui i dati) è sprofondato nella Billboard Hot 200 e dopo poche settimane è sparito.Parte di questa debacle è stata imputata al coinvolgimento di Dr.nel progetto e proprio in merito a questa polemica lo scorso settembre è intervenuta: “Le critiche sulla mia scelta dicon lui in questo progetto? Capisco che questa decisione abbia suscitato opinioni contrastanti, ma alla fine lui è stato solo uno dei tanti professionisti con cui ho collaborato. La realtà è semplice: questa scelta è stata mia.