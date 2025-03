Lettera43.it - Katarsis, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per la Lituania

In una scaletta dominata principalmente dal pop e dall’elettronica,Song Contest di Basileaci sarà anche un po’ di rock e punk. Sul palco elvetico è attesa la band, inper la, con la canzone Tavo Akys, traducibile in italiano con I tuoi occhi. Formatasi nel 2020 per volontà del frontman Lukas Radzevi?ius, ha pubblicato diversi singoli e, quattro anni dopo, un Extended Play con cinque tracce che esplorano diversi temi cari ai Millennial e alla Gen Z. Ildebutterà per ottavo durante la seconda semifinale di giovedì 15 maggio, alla ricerca di un pass per la finale sempre raggiunta nelle ultime quattro edizioni.Chi, inper la(Patrikas Karpickas / Laurynas Skiotys / Deividas Kryzevicius – EBU).