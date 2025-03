Karate Fiamme Gialle arriva il poker di medaglie dagli Assoluti di Ostia | Avanzini è oro

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ta uno splendidodidi, terminati lo scorso week end al PalaPellicone diLido (leggi qui). Gli atleti dellehanno messo al collo un oro, due argenti e un bronzo.Il titolo è andato a Matteonella categoria di peso dei +94 kg, il secondo posto è stato ottenuto da Asia Pergolesi e Matteo Fiore nei +68 kg e nei -84kg. Il terzo posto è andato a Sofia Ferrarini nei -61 kg.Il kumite gialloverde brilla ai Campionati Italiani.Foto Fijlkam/fijlkam.itilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.