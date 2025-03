Serieanews.com - Juventus, Yildiz ha già deciso: comunicato il futuro al club

Leggi su Serieanews.com

Kenanha giàallala sua intenzione per il: ecco dove giocherà il numero 10 nella prossima stagioneha giàilal(SerieANews.com)A settembre, quando ha bagnato il suo debutto in Champions League, Kenanha fatto qualcosa di più del semplice segnare: ha scritto il suo nome nella storia. Quel colpo preciso ha tolto ad Alessandro Del Piero e al suo predecessore il primato di più giovane esordiente dellaa segno nella competizione.Un record che sa di predestinazione, come se il destino avessedi puntare i riflettori su questo ragazzino dal sorriso timido e dai piedi d’oro. Sabato scorso, poi, ha messo un altro sigillo. Con 7 gol in bianconero, ha raggiunto Moise Kean in testa alla classifica degli under 20 più prolifici, lasciando l’ex capitano a quota 6.