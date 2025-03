Juventusnews24.com - Juventus Women, 17 bianconere convocate dalle rispettive Nazionali: il calendario e tutti gli impegni

di RedazioneNews24, 17in Nazionale:glidelle calciatrici durante la sosta. IlcompletoSono ben 17 le calciatrice dellain Nazionale. Eccoi loro: ilpubblicato dal club bianconero.COMUNICATO – «Sono 17 le giocatricidella Prima SquadraSelezioni.Scopriamo insieme glidelle nostre ragazze!: LEPRIMA SQUADRACANADA – 1 giocatrice (Proulx): doppia amichevole casalinga – rispettivamente a Vancouver e a Victoria – per la Nazionale canadese, con l’Argentina.DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): duein UEFA’s Nations League per la Nazionale danese che a Cardiff affronterà il Galles e a Herning l’Italia in un “derby” a forti tinte