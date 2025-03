Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, arrivare ai playoff non sarà facile ma i bianconeri ce la metteranno tutta: ufficiali le date e il calendario della fase finale del campionato di Serie C

di RedazioneNews24

Juventus Next Gen, playoff e playout di Serie C: tutti i dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha ufficializzato le date dei playoff e dei playout di Serie C che potrebbero coinvolgere anche Juventus Next Gen, Milan Futuro ed Atalanta U23. I bianconeri, con una partita in più, sono fuori dalla zona playoff e si giocheranno tutto nelle ultime due partite che sono alla portata.

PLAY OFF DEL GIRONE
1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025
2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

PLAY OFF NAZIONALE
1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025
1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025
2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025
2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR
Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025
Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025
Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025
Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

Playout
Gara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025
Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025