Calciomercato.it - Juventus, Chiellini sorpassa Giuntoli: “Conte con lui. Yildiz resta solo in un caso” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

C’è grande agitazione in casain vista delle prossime mosse, per quanto riguarda l’allenatore e la dirigenzaIgor Tudor ha esordito con una vittoria contro il Genoa sulla panchina della, ma continuano a circolare con insistenza voci sul futuro della guida tecnica e di alcuni dirigenti.Giorgio(LaPresse) – Calciomercato.itIn primis, però, parola al campo e al ritorno da titolare di Dusan Vlahovic. Il serboanche un uomo mercato, vista la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2026: “È difficile che cambi qualcosa in questi mesi, mi risulta che l’entourage di Vlahovic non abbia preso molto bene questa richiesta di spalmatura e riduzione dell’ingaggio – le parole del giornalista Franco Leonetti a ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.