Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor va per vie verticali: i primi cambiamenti rispetto a Motta

Bologna, 31 marzo 2025 – Lantus da qualche parte doveva ripartire e lo ha fatto riprendendo in mano i fondamentali del calcio: andare prima verso la porta. Basta ragnatele di passaggi, dentro più concretezza in entrambe le fasi di gioco, più equilibrio dietro e pochi fronzoli davanti. Igorha deciso di cambiare rotta di 180 gradi per fare qualcosa di profondamente diversoa prima. Dal calcio orizzontale a quello verticale e con Dusan Vlahovic perno dell’attacco. Sono piccole cose che hanno però dato una scintilla, in attesa che le settimane diano tempo adi marcare meglio il territorio con la sua idea di calcio. Per prima cosa serviva un risultato positivo ed è arrivato. Più calcio verticale e Vlahovic centrale Non poteva certo in pochi giorni dare alla squadra una nuova e chiara identità, ma le novità del progetto di Igorsi iniziano a intravedere, seppur senza strafare o esaltare troppo una vittoria importante ma che dovrà avere un seguito.