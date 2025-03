Tvplay.it - Juve: saluta lui a fine stagione, Giuntoli sarà costretto a sacrificarlo

Leggi su Tvplay.it

Non farà più parte del progetto della. Potrebbe essere questa una delle prime mosse del Dsa sacrificare uno dei talenti più floridi della squadra bianconera.Un gol di Kenan Yildiz ha definito in favore dellantus il primo match guidato da Igor Tudor, ovvero la partita di Serie A contro il Genoa di Patrick Vieira. Un risultato di misura, che rappresenta uno degli ultimi nove passi fino alladellache i bianconeri si augurano ancora di poter concludere con il piazzamento in Champions League. Un’impresa non semplice, considerato anche il cammino delle avversarie dirette.lui a(LaPresse) – tvplay I bianconeri però hanno l’onere di doverci provare, mentre la società è impegnata nell’imbastire la prossima annata sportiva, la quale inizierà con una rivoluzione tecnica e riguarderà molti cambiamenti all’interno del gruppo squadra.