Juventusnews24.com - Juve in piena corsa per il quarto posto, ma alla Continassa non si accontentano: il retroscena a sorpresa sui bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inper il, ma a Torino non si: ilsui, reduci dal successo col GenoaL’obiettivo dichiarato dellaè il raggiungimento delin campionato, che garantirebbe la partecipazioneprossima edizione della Champions League con tutti i premi e i ricavi conseguenti.Tuttavia come riportato da La Stampa la frenata dell’Atalanta ha rimescolato un po’ tutte le carte in tavola ed orasi punta addirittura al terzo. La classifica è corta e il traguardo sembraportata, a patto che lafaccia se stessa.Leggi suntusnews24.com