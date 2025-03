Tvplay.it - Juve, festa rovinata: infortunio e stagione finita

Vittoria importante per lacontro il Genoa ma intanto per gli uomini di Tudor c’è da registrare una cattiva notizia. Un piccolo sorriso per lae per Igor Tudor che ha debuttato con i tre punti. Niente di eclatante nell’1 a 0 contro il Genoa ma servivano i 3 punti e a maggior ragione visto che tutte le dirette concorrenti hanno vinto. La squadra è ancora ‘malata’ ma ha reagito dopo le pesanti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta e l’esonero dell’oramai ex tecnico Thiago Motta.(Lapresse) TvPlayDopo un buon inizio laha rallentato nella ripresa, scarica un pò fisicamente e specialmente mentalmente e la squadra allenata da Patrick Vieirà ci ha provato fino alla fine ed ha sfiorato l’impresa. Ora ladeve subito lavorare in vista delle prossime sfide, a partire dal big match contro la Roma dove i bianconeri si giocano un pezzo di qualificazione in Champions.