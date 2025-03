Rompipallone.it - Juve e Inter beffate: che amarezza per Giuntoli e Marotta, salta il super colpo

Dopo gli approcci del passato, la pista che porta alacquisto sembra definitivamente tramontata: di seguito i dettagli.La prossima estate, per motivazioni e con parametri e modi diversi, c’è il rischio di vedere le rose dintus modificate rispetto a quelle che affronteranno questo finale di stagione. In casantus, dopo l’avvicendamento Motta-Tudor, c’è il rischio di avere un terzo tecnico a stretto giro sulla panchina bianconera e dunque un nuovo mercato per adeguare la rosa alle nuove esigenze.In più, la posizione stessa di chi il mercato lo imposta e lo esegue, Cristiano, è fortemente a rischio poiché legata alla figura di Motta e di una squadra definita inadatta dalla proprietà. Latoinvece ci sarà il primo vero mercato targato Oaktree: il fondo americano punta a ringiovanire la rosa per aumentarne il valore in sede di mercato e l’età media avanzata fanno pensare che si opererà in maniera cospicua.