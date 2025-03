Lettera43.it - Justyna Steczkowska, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Polonia

Leggi su Lettera43.it

Accanto a tanti giovani volti della scena europea, l’Eurovision Song Contest di Basilea accoglierà artisti veterani. È il caso di, che rappresenterà laper la seconda volta a 30 anni esatti dalla prima. Già sul palco della kermesse nel 1995 con il brano Sama, che ne lanciò la carriera, tornerà con Gaja che interpreterà per seconda durante la prima semifinale di martedì 13 maggio. Violinista, compositrice e cantautrice, ha pubblicato 19 album in carriera, l’ultimo dei quali nel 2024 con il titolo di Witch Tarohoro, e più di 200 canzoni. Diverse le apparizioni anche al cinema, tanto da aver recitato per pellicole molto diffuse entro i confini nazionali.La carriera di, inper laritira un premio nel 2015 (Getty Images).