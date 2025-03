Biccy.it - Justin Bieber pubblica strani video e foto poi cancella Instagram: fan preoccupati

Questo sembra non essere un bel periodo per, pare infatti che il suo matrimonio con Hailey Baldwin stia mostrando le prime crepe e una fonte di recente ha rivelato: “Lei è sempre al suo fianco, ma è come se lui non sempre fosse pronto a ricevere aiuto. Le cose non stanno andando come in passato“.Il cantante canadese è anche stato collegato al caso di Diddy, molti infatti sostengono che sia stato una vittima del rapper. Un noto cantante che adesso è in carcere ha dichiarato chesarebbe stato abusato da Sean Combs e da altri uomini e un amico del 31enne ha aggiunto: “Non vuole parlare di quello che ha subito. Anche il suo team gli ha consigliato di stare alla larga da questa storia. Questa storia potrebbe compromettere il suo stato di salute e per questo non rilascerà interviste e non dirà nulla di quello che ha passato“.