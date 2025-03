Movieplayer.it - Jumanji 4 si farà, Jack Black è ancora scettico: "Ci crederò quando sarò sul set"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, ormai colonna portante del nuovo filone del franchise insieme a Dwayne Johnson, ha parlato della possibilità di continuareha espresso la sua incertezza sul futuro del franchise di, rivelando di non saperee se effettivamente verrà realizzato un quarto capitolo.è stato uno degli attori principali del franchise daè stato introdotto per la prima volta nel secondo film,: Benvenuti nella giungla (2017). Ha interpretato Bethany Walker, insieme a Dwayne Johnson (Spencer Gilpin), Kevin Hart (Fridge), Karen Gillan (Martha Kaply) e Rhys Darby (Nigel Billingsley), riprendendo il ruolo in: The Next Level (2019). Nonostante la sua incertezza,dovrebbe partecipare anche al prossimo4, la cui uscita è già .