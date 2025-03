Joseph Quinn parla dell’annuncio del casting di Avengers | Doomsday | È molto gratificante

Leggi su Cinefilos.it

deldi: “Èha recentementeto della sua adesione al vasto cast di. Rivelato nel corso di una diretta streaming di cinque ore, il roster per il prossimo crossover MCU include non soloe i suoi compagni di squadra dei Fantastici Quattro, ma anche un’intera schiera di importanti star della Marvel, tra cui: Robert Downey Jr., Simu Liu, Sebastian Stan, Florence Pugh, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Winston Duke e molti altri. La grande sorpresa dell’evento è stato il ritorno di diversi membri del cast della trilogia degli X-Men dei primi anni 2000, come James Marsden, Patrick Stewart e Ian McKellen.ndo con The Hollywood Reporter,, che interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ha espresso la sua eccitazione per essere stato incluso in un progetto così imponente e per non doverlo più tenere segreto.