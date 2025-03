Zonawrestling.net - John Cena e la sua battaglia contro il tumore della pelle: “Pensavo che il problema non mi avrebbe mai riguardato”

Leggi su Zonawrestling.net

è noto per la sua forza e il suo carisma, ma ora sta usando la sua piattaforma per parlare di qualcosa di molto più personale: il. In una nuova intervista legata alla sua collaborazione con la campagna di Neutrogena “Sunscreen You Can’t See”,ha parlato per la prima volta di un capitolo spaventososua vita: una diagnosi diche lo ha portato alla rimozione di due lesioni dal petto e dalla spalla:“Ho scoperto di avere una macchia cancerosa sul pettorale destro solo dopo essermi sottoposto a unllo dermatologico”, ha rivelatoa People. “Sono stato davvero fortunato ad avere un ottimo dermatologo che, in un certo senso, mi ha guidato e fatto sentire meno solo.” Quel momento lo ha colpito profondamente. Dopo la prima rimozione,ha ricevuto una chiamata di follow-up che nessuno vorrebbe mai sentire: “Devi tornare”.