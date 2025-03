Jessica ma che fai Grande Fratello autori costretti a intervenire davanti alla scena

Leggi su Caffeinamagazine.it

, non devi uscire!”. Momenti di forte tensione nella casa delquando manca ormai pochissimofinale . Come accade ogni anno, il giorno prima dell’ultima puntata i concorrenti vengono isolati nelle loro stanze, mentre i tecnici preparano il resto della casa per laserata condotta da Alfonso Signorini. Si sistemano le luci, si aggiungono elementi scenografici e si fanno lacune prove.Chi ha seguito la diretta ieri ha sentito a un certo punto la voce delordinare ai concorrenti di andare tutti in camera da letto, dove sono rimasti rinchiusi poi per gran parte della giornata. Subito dopo, la produzione ha messo la musica per coprire i rumori dei lavori in corso e impedire agli inquilini di percepire cosa stesse accadendo oltre la porta. Leggi anche: “Ferito nell’orgoglio”.