Jeson e ‘Vagabondo’ | Scrivere per raccontare

torna con il nuovo singolo Vagabondo, che – come ci racconta – apre in realtà a un nuovo periodo artistico, caratterizzato da una scrittura più consapevole. Non a caso, il cantautore lo definisce uno dei suoi brani più belli. «Scrivendo questo brano – ci racconta – ho sviluppato un metodo di scrittura che poi ho portato avanti. È legato a un cambiamento della mia vita, perché da Roma mi sono trasferito a Milano». Ma il bagaglio è pieno anche delle esperienze da autore, tra cui la scrittura di Lasciami indietro per Marco Mengoni. «Scrivendo molto come autore per altri – dice– ho capito come concretizzare i concetti. Questa canzone ha uno storytelling per me bellissimo. Sono legato al tipo di scrittura che valorizza la storia. Per questo dico che è uno dei brani più belli che ho scritto».