Ilrestodelcarlino.it - Jesi tiene sotto Piombino: 83-65. Blackout al PalaTriccoli, luci spente per mezz’ora

General Contractor 83 Solbat Golfo65 GENERAL CONTRACTOR: Tamiozzo ne, Ponziani ne, Carnevale 3, Bruno 11, Vettori 12, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 12, Valentini 5, Cena 9, Petrucci 10, Zucca. 9 All. Marcello Ghizzinardi SOLBAT GOLFO: Spagli ne, Casero 11, Ortiz, Castellino 6, Forti 3, Longo 11, De Zardo 4, Onojaife 7, Sipala 9, Nicoli 3, Ianuale 11, Ferraresi, Cerri ne. All. Augusto Conti Arbitri: Alessi (Lugo) Forni Cervia) Parziali: 17-8, 34-35, 63-52Si spengono all’improvviso ledeldi black out quando mancavano 42’’ alla sirena del terzo quarto), si spengono di colpo anche le velleità di una volenterosa Solbatdi 6 (58-52) e capace, fino a quel momento, di creare più di un grattacapo alla squadra di casa.conquista due punti che valgono al 99% un posto privilegiato nella griglia play in cuidovrà lottare con l’ardore mostrato ieri a, e con maggior fortuna, per provare a tirarsi fuori dalle zone proibite della classifica.