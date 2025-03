Biccy.it - Javier Martinez: “Cosa farò con Helena appena uscirà dal GF”

Tra poche ore anche gli ultimi sei gieffini rimasti in gioco abbandoneranno la casa del Grande Fratello e si riuniranno anche delle coppie. Mariavittoria Minghetti riabbraccerà Tommaso Franchi eritroverà la suaPrestes. E proprio il pallavolista argentino in una recente diretta social ha fatto delle confessioni sulla sua compagna.ha rivelato che la primache farà condopo la fine del GF sarà quella di restare da solo con lei in una stanza d’hotel e che nei giorni successivi la portarà dalla sua cara amica Gessica Notaro.“Chefaccio lunedì notte quando esce? Vinca, non vinca, non importa, la primache faccio lunedì è dir e’ok ragazzi noi due andiamo in camera’. E ci chiudiamo stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose.