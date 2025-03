Oasport.it - Jannik Sinner verso l’anno intero da n.1 dopo aver raggiunto per la prima volta il primato: i pochi eletti che ci sono riusciti

Chesia ormai vicinissimo a mantenere, anchelo stop, lo status di numero 1 al mondo, è fatto acclarato. Soltanto un colpo di mano gigantesco di Alexander Zverev potrebbe togliere al classe 2001 di Sesto Pusteria la testa della classifica mondiale, vale a dire la vittoria di tutti e tre i prossimi tornei che disputerà: Montecarlo, Monaco di Baviera e Madrid.Questo fa sì che, complice il fatto chea Roma non difende nulla (fu assente nel 2024) e Zverev, invece, ha tutta l’intera vittoria di un anno fa sul groppone, ci siano anzi dei margini piuttosto seri che possano permettergli di allungare il passo e presentarsi al Roland Garros con un margine sufficiente da tenere a distanza sia lui che Carlos Alcaraz (un altro che al Foro Italico non difende punti, come però nemmeno a Montecarlo).