James Senese annuncia Chest nun è ‘a terra mia nuovo album e tour

– ph Mario SpadaNAPOLI –l’uscita il 4 aprile di “Ammiscamma vita” e “Metropolis”, i primi due singoli estratti daldi inediti, “nun è ‘amia”, previsto per il prossimo 2 maggio. L’artista napoletano sceglie due brani di grande intensità per presentare ildisco: sono “Ammiscamma vita”, una canzone dalle atmosfere magnetiche, incontro affascinante tra suoni contemporanei ed echi del passato, in cui la sua voce, che sembra sfidare le leggi del tempo, trasmette con una straordinaria potenza la profondità delle esperienze vissute, e “Metropolis”, un pezzo strumentale intriso di elettronica, dall’eleganza avvolgente, sostenuto da un sax struggente e pervasivo, che ne accresce l’intensità.Due tracce che lasciano intravedere l’anima di “nun è ‘amia”, il ventiduesimodi inediti di, un lavoro profondo e ricco di significato, che invita a riscoprire, in un mondo segnato dalla disillusione, il valore di aprire il cuore alla bellezza della vita che ci è stata donata.