Jakub Mensik trionfa a Miami | a 19 anni batte Djokovic È lui il vero rivale di Sinner?

“Questa new new new generation busserà alla porta die Alcaraz nei prossimi”, aveva dichiarato Novakappena sette giorni fa. Intanto però, ha bussato alla porta del serbo, e in maniera fragorosa.a 19, conquista il suo primo titolo in carriera, che coincide, ovviamente, anche con il primo Masters 1000. Lo fa superando per 7-6 7-6, al termine di una partita tirata, iniziata con 6 ore di ritardo a causa della pioggia, che già era stata segnalata per essere quella con il divario d’età più ampio di sempre in questa categoria: 18e 102 giorni. Il 19enne diventa così il secondo più giovane a vincere in Florida dopo Carlos Alcaraz, che ha sollevato il trofeo nel 2022 a soli 18. Inoltre riporta in Repubblica Ceca un titolo 1000 che mancava dal 2005 (Tomas Berdych a Parigi-Bercy).