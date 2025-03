Oasport.it - Jakub Mensik rivela dopo la vittoria a Miami: “Stavo per ritirarmi prima del mio match d’esordio…”

Una serata magica per. Il 19enne ceco ha sconfitto nell’atto conclusivo del Masters1000 in Florida il serbo Novak Djokovic (n.5 ATP) sul punteggio di 7-6 (4) 7-6 (4). Una partita condizionata dalla forte umidità e iniziata con circa 6 ore di ritardo dallo schedule originario a causa della pioggia.non si è fatto assolutamente condizionare dal fatto di affrontare il proprio idolo in un incontro che metteva in palio il suo primo titolo nel circuito maggiore, al cospetto di un Nole a caccia dell’affermazione n.100 a livello ATP. Il classe 2005 è diventato, così, il secondo tennista ceco a trionfare anel tabellone maschileIvan Lendl e il secondo vincitore più giovane del torneolo spagnolo Carlos Alcaraz. Grazie a questo risultato, sarà da oggi n.24 della classifica mondiale.