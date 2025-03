361magazine.com - Ivano Fossati e come le canzoni ci aiutano a vivere (ma non a non morire)

Ho finalmente trovato il modo di reggere la scala che teniamo in balcone in piedi. È la scala che poi si usa in casa, quando c’è da fare qualche lavoro in alto, che so?, mettere su le tende, che poi noi in casa le tende le abbiamo in poche stanze, ci piace che la casa sia invasa di luce, maiin questi giorni, e vivendo al settimo piano in un contesto in buona parte affacciato su una piazza possiamo permetterci di non starcene nascosti agli occhi degli altri, perché gli altri non ci sono, o non sono così vicini. Fino a stamattina quella scala, in metallo, stava appoggiata sul pavimento del balcone che sta in sala, quello che volge sulla via dove c’è l’ingresso del palazzo nel quale abitiamo. Casa mia è strana, è quasi tutta circondata da balconi. C’è questo, lungo circa tre metri, poco più.