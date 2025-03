Calcionews24.com - Italiano carica la squadra: «Bologna, uniti per la storia! Castro? Non ci sarà. Quel giocatore deve migliorare su…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli In conferenza stampa, l’allenatore del, ha parlato della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. SCRIVERE LA– «Sicurol’errore non lo commettiamo. Perchè quando si arriva a disputare una semifinale. il .