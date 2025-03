Rompipallone.it - Italia, notizia clamorosa per Spalletti: ora cambia tutto

Con questo ultimo aggiornamento la Nazionale azzurra si ritrova a fare altri ragionamenti in vista delle prossime gareNon è bastato il cuore messo in campo dagli Azzurri per ribaltare le sorti della Nations League. Il 3-3 in rimonta al Signal Iduna Park di Dortmund contro la Germania, considerando però il risultato d’andata a San Siro, non è stato sufficiente per l’di Lucianoche dunque è stata eliminata dalla Nations League.per: ora– rompipallone.itQuesto risultato nel doppio impegno ha condannato la Nazionale ad un girone di qualificazione ai Mondiali più complicato con Norvegia, Estonia, Israele e Moldavia. Con un primo posto c’è la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo, con la seconda posizione invece ci saranno i playofff.