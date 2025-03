Ilfattoquotidiano.it - Italia indietro sul benessere dei pesci: il nuovo manuale della Associazione piscicoltori italiani presenta lacune

di Elisa Bianco, responsabile corporate engagementSono passati pochi giorni dagli Stati GeneraliMaricoltura organizzati dall’ni (API) a Roma e poche settimane da Aquafarm, dove è statoto unsuldelle specie ittiche d’allevamento. Essere Animali ha voluto esaminare questo, e quello che è emerge con evidenza è la mancanza di attenzione per uno degli elementi principali su cui le aziendene possono agire per alzare gli standard diper i, vale a dire lo stordimento primamacellazione.Manca infatti all’interno del— promosso da API insieme all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie — la menzione del metodo di stordimento riconosciuto come più efficace dalla comunità scientifica anche per spigole e orate: quello elettrico.