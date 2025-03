Panorama.it - Italia, firmato accordo per l’agricoltura sostenibile con la Repubblica Democratica del Congo

Da Brazzaville, capitale del, arriva la firma di un importantequadro che vede protagonista il nostro Paese. L’iniziativa rientra nell’alveo del Piano Mattei e più in generale in quell’attivismo nei confronti della sponda sud del Mediterraneo. Strategia che ha importanti ricadute sull’intero continente africano. Di cosa si tratta? Un progetto portato avanti dalla Bf International Best Fields Best Food Limited (BFI), società ad alto contenuto tecnologico che fa capo a BF Spa, il più importante gruppo agroindustrialeno. L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza e la sovranità alimentare del Paese attraverso lo sviluppo di un’agricolturaed innovativa. Ecco perché l’intesa è stata raggiunta di comunecon il Governo delladel