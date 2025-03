Istat | fecondità Italia a minimi storici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.00 Cala ancora lain: nel 2024, 1,18 figli per donna, il dato più basso di sempre, pari a 370mila bambini nati (-2,6%). Gli indicatoripubblicati oggi contano anche 651mila decessi (-3,1% in un anno). Cresce di 5 mesi la speranza di vita: gli uomini 81,4 anni, le donne 85,5. Le famiglie nel 2023-2024 sono 26mln e 300mila (+4mln rispetto a inizio anni Duemila). Una sola persona nel 36,2% delle famiglie, almeno una coppia o un genitore con un figlio per il 61,3%.