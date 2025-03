Lettera43.it - Istat, nel 2024 fecondità al minimo storico e famiglie sempre più ristrette

L’ha pubblicato gli indicatori demografici relativi alche segnano un ulteriore calo dellae della natalità. Con 1,18 figli per donna è stato infatti superato ildi 1,19 del 1995, anno nel quale nacquero 526 mila bambini contro i 370 mila del. Al calo della natalità (sei neonati per 1.000 abitanti) è corrisposto un calo della mortalità (11 decessi per 1.000 abitanti). La speranza di vita è cresciuta a 83,4 anni, quasi cinque mesi in più rispetto all’anno precedente. Quanto alla composizione delle, la loro dimensione media è scesa in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023-).Record di cittadinanze concesse a stranieri residenti in ItaliaL’ha poi segnalato un boom delle emigrazioni all’estero. Sono infatti state 191 mila le persone che hanno lasciato l’Italia (+20,5 per cento sul 2023), delle quali ben 156 mila riguardano cittadini italiani che sono espatriati (+36,5 per cento).