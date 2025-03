Israele ha ucciso 15 paramedici e soccorritori uno a uno La denuncia dell’Onu | Erano chiaramente segnalati Dovevano salvare vite

Leggi su Open.online

Quindicipalestinesi, tra cui almeno un dipendente delle Nazioni Unite, «sono stati uccisi dalle forze israeliane uno a uno e sepolti in una fossa comune otto giorni fa nei pressi di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza». A diramare laè l’Onu. In particolare l’ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Unocha) assieme all’associazione umanitaria Mezzaluna Rossa palestinese (Prcs). Le 15 vittimein missione peri colleghi chestati colpiti nel corso della stessa giornata, quando i loro veicoli,contrassegnati come umanitari, sono finiti sotto il pesante fuoco israeliano nel distretto di Tel al-Sultan della città di Rafah. Un funzionario della Mezzaluna Rossa a Gaza citato dal Guardian ha affermato che ci sono prove che almeno una persona sia stata prima arrestata e poi uccisa, poiché il suo corpo è stato trovato con le mani legate.