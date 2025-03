Notizie.com - Ispra: drone spia sul centro di ricerche, sospetti sulla Russia. Cosa sappiamo fino a questo momento

Undi sospetta origine russa avrebbe sorvolato per almeno cinque volte nei giorni scorsi undidi, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.suldi(JRC FOTO) – Notizie.comGli episodi sarebbero avvenuti presso la struttura ubicatasponda lombarda del lago Maggiore, nei pressi di Varese. Sul caso stanno indagando i carabinieri e la Procura della Repubblica di Milano che questa mattina effettueranno un punto insieme all’Antiterrorismo. In base a ciò che risulterà dai primi accertamenti, si potrebbe procedere per spionaggio.vicenda alsi sta mantenendo il più stretto riserbo. Ciò cheè che ci sarebbero stati almeno cinque distinti sorvoli da parte di un velivolo a guida autonoma.