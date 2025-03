Gossipnews.tv - Isola Dei Famosi: Nel Cast il Famoso Youtuber!

L’deisi avvicina e le indiscrezioni infiammano i social: una star del web potrebbe sbarcare in Honduras. Ecco di chi si tratta!Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: la nuova edizione de L’deiè ormai alle porte e, come da tradizione, i rumors sui concorrenti iniziano a infiammare il web. Una certezza c’è: al timone dello show ci sarà Veronica Gentili, pronta a prendere il posto lasciato libero da Vladimir Luxuria e a portare un’energia tutta nuova nel reality targato Canale 5.Ma se la conduzione è ormai definita, ilresta in gran parte un grande punto interrogativo. Eppure, tra indiscrezioni e fughe di notizie, un nome comincia a circolare con sempre più insistenza. Si tratta di Alessandro Scarpa, meglio conosciuto dal pubblico dei social come Er Gennaro.