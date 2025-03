Iltempo.it - IslamItaly: in 30mila per il fine Ramadan a Torino. Foto di Meloni alle fiamme

Ah, i pacifisti e democratici: aieri ben 30.000 persone si sono radunate dalla mattina al Parco Dora per l'Eid al-Fitr, la preghiera che chiude il mese delper i fedeli musulmani. Il tutto con il sindaco Stefano Lo Russo del Pd con la fascia tricolore in prima fila e ladi Giorgiain. Ora, per chi non avesse visto le immagini, non possiamo negare che facciano una certa impressione, perché non sembrava di stare in Italia quanto, piuttosto, alla Mecca, in Medio-Oriente, in Nord Africa. «Allahu akbar», ovvero «Allah è il più grande», veniva ripetuto di continuo dalla folla riunitasi in preghiera. C'erano alcune donne con il volto coperto e alladella preghiera centinaia di persone hanno persino dato vita a un corteo per la Palestina con tanto di bandiere enormi esposte, qualche fumogeno e i soliti slogan contro Israele.