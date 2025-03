Leggioggi.it - Isee Università: le nuove soglie 2025/26 per il diritto a esenzioni, borse di studio, alloggi

Leggi su Leggioggi.it

Sono ufficiali ledell’per l’anno accademico/26. Il Ministero dell’e della ricerca ha stabilito con decreto l’aggiornamento del tettoe ISPE per l’accesso ai benefici delallouniversitario, come, riduzioni,in studentati,di.Levalgono per l’anno accademico/2026 e riflettono la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevata per l’anno 2024. Il provvedimento (Decreto Direttoriale n. 180 del 28 febbraio), che aggiorna i limiti economici di accesso alle agevolazioni per studenti con basso reddito, sostituisce il precedente Decreto n. 318/2024, in vigore per l’anno accademico 2024/. Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale, perché determina ogni anno la platea di studenti che potranno beneficiare concretamente del sostegno pubblico per frequentare l’