Iran, Khamenei "Se gli Stati Uniti attaccheranno ci sarà una risposta forte"

ROMA (ITALPRESS) – La guida suprema dell‘, l’ayatollah Ali, afferma che gliriceveranno un “” colpo se agno sulla minaccia del presidente degliDonald Trump di “bombardare” se Teheran non raggiungerà un nuovo accordo nucleare con Washington.“Minacciano di fare danni”, dicedurante un discorso in diretta, riferendosi alle minacce degli, aggiungendo che “se verrà attuato, riceveranno sicuramente uncontrattacco”.Trump ha minacciato ieri l’di bombardamenti e tariffe secondarie se Teheran non raggiungerà un accordo con Washington sul suo programma nucleare. Nelle prime dichiarazioni di Trump da quando l’ha rifiutato i negoziati diretti con Washington la scorsa settimana, il presidente degliha affermato che funzionari statunitensi eiani stavano parlando, ma non ha fornito ulteriori dettagli.