Io invalida ho perso l’aereo | assistenza in ritardo al Marconi

Bologna, 31 marzo 2025 - “Una vera e propria odissea". Non usa mezzi termini Pamela Deiana mentre riavvolge il nastro e torna con la mente alla disavventura vissuta ieri all’aeroporto di Bologna, quando la 51enne,, era arrivata alper volare fino a Cagliari, città in cui abita. E in cui, invece, è riuscita ad atterrare soltanto il giorno dopo. La disavventura all'aeroporto “Il mio aereo - racconta la donna - doveva partire alle 15.55. Siccome sono unanami sono affidata, come sono solita fare, all’speciale dell’aeroporto: sono arrivata circa un’ora e un quarto prima del decollo, mi hanno fatto accomodare nella Sala Amica (la sala d’attesa riservata ai passeggeri a ridotta mobilità, ndr) e lì sono rimasta in attesa che un addetto mi accompagnasse, in sedia a rotelle, al check-in.