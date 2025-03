Io e te poi il cellulare di Javier… Helena e Mariavittoria c’è un piano dopo il Grande Fratello E ora si sa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilè ormai arrivato alle battute finali e la tensione cresce mentre si avvicina il momento tanto atteso della finale. Tra i protagonisti che si contendono il titolo di vincitore ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi,Prestes, Zeudi Di Palma e, in attesa di conoscere l’esito del televoto, una traMinghetti e Chiara Cainelli. Le due ultime concorrenti, infatti, si trovano al televoto e solo una di loro riuscirà a conquistare il posto da quinta finalista del reality condotto da Alfonso Signorini, con il verdetto che verrà rivelato questa sera.Ma al di là della gara, ci sono anche emozioni personali in gioco., infatti, stanno per riabbracciare i loro fidanzati, Javier e Tommaso, che sono stati eliminati dal gioco nelle scorse settimane.