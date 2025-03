Panorama.it - Inzaghi, troppe ammonizioni e un vizio da togliersi

Simoneche si sbraccia, protesta, corre lungo la linea laterale, esce dall’area tecnica inseguito dallo sventurato quarto ufficiale di turno, torna indietro, si scusa, travolge tutto e tutti, si scusa ancora e ricomincia. In loop. Uno spettacolo nello spettacolo che accompagna le partite dell’Inter, roba da chiedere un supplemento al prezzo del biglietto perché il match ingaggiato ormai settimanalmente dal tecnico interista con il regolamento è diventato parte integrante dello show. Non senza conseguenze, visto chesta sfondando in questa stagione tutti i primati perricevute in campionato: non è l’allenatore più espulso, Gasperini lo batte per distacco, ma quello sanzionato con maggiore regolarità dagli arbitri per il modo “esuberante” con cui interpreta il suo (non) stare in panchina.