Inzaghi a Sport Tv | Bene il primo tempo con l’Udinese poi nel secondo abbiamo approcciato male! Milan? Sarà sempre una partita intensa…

di RedazioneTv: «ilcon, poi nelunaintensa.» Le parole del misterNel post Inter Udinese, gara vinta dai nerazzurri per 2-1 grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi, il tecnico, Simone, ha rilasciato delle dichiarazioni aTv, emittente portoghese. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «fatto benissimo nel, nella ripresa nonallo stesso modo. Dopo il gol di Solet siamo andati in difficoltà, ma comunque è stata una grandissima vittoria. Chi ha giocato meglio di coloro che di solito giocano meno? Hanno fatto tutti, fare un nome piuttosto che un altro non sarebbe giusto, tutti hanno fatto unaseria contro una squadra di valore.