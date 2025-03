Formiche.net - Invecchiamento in salute e vaccini. Il punto di Conversano (HappyAgeing)

Leggi su Formiche.net

Daiall’antimicrobico-resistenza, dalla riorganizzazione dei servizi sanitari alla necessità di investire nella ricerca: il confronto nell’ambito dell’incontro “Innovazione e prevenzione. Investire nel futuro” promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Pfizer, ha messo a fuoco le sfide più urgenti per il Servizio sanitario nazionale e per lanel nostro Paese.A margine dell’evento abbiamo intervistato Michele, presidente di