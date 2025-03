Anteprima24.it - Interruzione idrica per i lavori dell’Alta Velocità, scuole chiuse a Benevento

Tempo di lettura: 3 minutiA causa deiin corso per la realizzazione deiinerenti l’Altaferroviaria Napoli-Bari, alcune zone della città disaranno interessate da unadalle 16,00 di giovedì 3 aprile, fino alle ore 22,00 del giorno successivo, venerdì 4 aprile.Pertanto con ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura di tutte le, pubbliche e private, compresi gli asili nido, pubblici e privati, giovedì 3 aprile a partire dalle ore 16,00 e per tutta la giornata di venerdì 4 aprile. Università e Conservatorio, così come tutti gli uffici pubblici e privati, si determineranno autonomamente in base alle proprie capacità tecnico-organizzative. Si ricorda che l’interesserà le seguenti arterie del territorio cittadino: Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta; • Contrade Coluonni e San Cumano • Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); • Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; • Zona San Liberatore e Monteguardia; • Distretto Via Avellino e traverse, Via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, Via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa; • Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F.