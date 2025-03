Internazionali di Tennis BNL a Roma, dove vederli in tv

Leggi su Funweek.it

Tra meno di un meseaccoglierà l’82esima edizione degliBNL d’Italia: dal 29 aprile al 18 maggio, presso il Complesso del Foro Italico, storica strutturana, giocheranno i campioni più amati e vincenti delinternazionale. Tre settimane di gare e oltre 300 match.diBNL: cosa sapereNel corso delle edizioni deglidiBNL sono tante le icone del gioco che hanno preso parte ai match. Quest’anno c’è molta attesa per Jannik Sinner, affermato campione italiano, primo azzurro della storia a raggiungere, e mantenere la vetta del ranking ATP che ora è pronto a tornare in campo proprio a.Parte del Circuito ATP Masters 1000 e del Circuito WTA 1000, gliBNL d’Italia hanno luogo sui campi in terra rossa e sono il più importante e atteso appuntamento diitaliano maschile e femminile.