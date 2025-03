Internews24.com - Inter Udinese, nerazzurri a due facce: «Quella del primo tempo parte favorita anche con il Bayern»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il Giornale fa il punto sul momento dei: secondo Il Giornale la squadra di Inzaghi potrebbe aver accusatoun calo fisicoIl Giornale si sofferma sul momento dell’, uscita vittoriosa ma con il fiatone dalla gara contro l‘di ieri sera:LA SITUAZIONE – «L’impressione è che sia stata l’a complicarsi la serata, non tornando mentalmente in campo dopo avere largamente dominato il. E se così fosse, non sarebbe nemmeno tanto grave, proprio perché sarebbe un problema facilmente rimediabile. Lo stesso Inzaghi ha dato un segnale chiaro in avvio di secondo: incalza il derby, aprile sarà un mese denso e intenso, perciò fa subito 4 cambi ché tanto la partita è vinta. «Erano cambi forzati», spiega lui a partita vinta e paura passata»FORZA – «I gol sono naturali conseguenze delle occasioni, uno più bello dell’altro.