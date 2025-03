Internews24.com - Inter Udinese, il blackout nerazzurro del secondo tempo accende un campanello d’allarme: ma c’è una scusante!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildelun: ma c’è una! L’analisi della Gazzetta dello SportLa Gazzetta dello Sport analizzadi ieri sera e entra nei dettagli sulaccusato dai nerazzurri nel: la squadra di Simone Inzaghi si è seduta sugli allori col risultato di 2 a 0 del primoe, dopo la rete di Solet del 2 a 1 ha anche rischiato di non vincere la sfida di San Siro che fino a quel momento aveva in pugno.– «Una serata che lascia tutto come prima, però poteva diventare famosa come quella del derby ribaltato nel finale. L’non domina semplicemente l’, di più. L’arbitro potrebbe decretare il ko tecnico dopo un’ora, il 2-0 di Arnautovic e Frattesi è una menzogna.