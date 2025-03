Calciomercato.it - Inter nel mirino: “Tre anni di anomalie, hanno costruito Calciopoli”

Leggi su Calciomercato.it

Tutto per via di quanto accaduto nel corso del match di San Siro di ieri contro l’Udinese: l’episodio è finito sotto la lente di ingrandimentoGrazie ad un primo tempo di altissimo livello, in cui sono arrivate le reti di Arnautovic e Frattesi, l’è riuscita a conquistare tre punti fondamentali contro l’Udinese.nel: “Tredi” (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri peròmesso in seria difficoltà i nerazzurri nella ripresa e dopo il gol di Solet, Sommer è salito in cattedra con due grandiventi, uno proprio sul difensore francese e un altro su Lucca.La partita ha così fornito diversi spunti di cui parlare, ma i tra i tifosi si è discusso tanto anche della mancata ammonizione di Mkhitaryan, per il gioco pericoloso su Kristensen.