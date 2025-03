Spazionapoli.it - Inter, infortunio che preoccupa per la lotta Scudetto: comunicato ufficiale

alle prese con uncheper la: arriva ildella società nerazzurra.Tanti impegni ravvicinati e importanti possono ledere l’integrità di alcuni calciatori. E’ la maggiorezione di queste ore in casa, con la semifinale di Coppa Italia in programma domani sera contro il Milan. Un derby che catturerà l’esse dell’a città e che potrebbe distogliere l’attenzione di qualcuno dagli altri obiettivi stagionali.Giocata la partita di domani, in effetti, i nerazzurri dovranno recuperare in fretta per fronteggiare in trasferta il Parma prima di convogliare tutte le forze sulla sfida dell’otto aprile in casa del Bayern Monaco, valevole per l’andata dei quarti di Champions League. Inzaghi dovrà fare a meno di un elemento importante per il suo attacco, notizia cheessa molto anche al Napoli secondo in classifica.