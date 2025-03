Inter-news.it - Inter guarda al Milan con una prospettiva chiara. Mentalità che non contempla la rinuncia!

L’affronterà il, nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia, mercoledì 2 aprile alle ore 21. I nerazzurri non faranno calcoli, pensando alla partita secondo laacquisita nel corso di queste stagioni.LA SFIDA – L’troverà nuovamente il, per la quarta volta in stagione, nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì alle 21. Per i nerazzurri si tratta di una nuova opportunità per tradurre in risultato vincente quel dominio visto sul campo, ma non concretizzato a dovere, in occasione degli ultimi due derby. Quello perso in Supercoppa Italiana per 2-3, a seguito di una rimonta folle dei rossoneri avvenuta nel secondo tempo del match, e quello pareggiato in extremis per 1-1 in Serie A dopo aver colpito tre pali nei secondi 45 minuti.